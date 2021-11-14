Умер актер из «Твин Пикса» Гэвэн О’Херлихи

Ирландский актер Гэвэн О’Херлихи ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он снимался в таких сериалах, как «Твин Пикс» и «Байки из склепа». О смерти актера сообщил его брат Кормак О’Херлихи.

Актер скончался еще 15 сентября в Англии, написало издание The Hollywood Reporter. Но о кончине стало известно только сейчас. Семья предпочла не афишировать причину смерти. При этом брат О’Херлиха заявил, что актер ушел из жизни не из-за коронавируса.

Гэвэн О’Херлихи родился в Дублине в 1951 году. За годы своей творческой карьеры он успел сняться в более чем 50 фильмах и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Никогда не говори «никогда», «Твин Пикс», «Байки из склепа», «Удивительный Человек-паук», «Последний изгой» и многих других.

О’Херлихи не только снимался в фильмах. Он также был чемпионом Ирландии по теннису. Кинокарьеру О’Херлихи начал в 1969 году. У него остались жена и четверо детей.