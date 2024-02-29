Культура 29 февраля 2024, 14:00 Умер актер из сериалов «Карпов» и «Мент в законе» Павел Маркин Актер из сериалов «Карпов» и «Мент в законе» Павел Маркин умер в 53 года Фото: kino-teatr.ru

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Актер театра и кино Павел Маркин скончался на 54-м году жизни. Трагическое событие произошло 4 февраля, но широкой общественности стало известно об этом лишь сегодня, уточнил портал «Росбалт».

Маркин был выпускником актерско-режиссерского факультета Театра-школы Ролана Быкова, принимал участие в работе театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно работал в кинематографе.

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За свою карьеру он воплотил в жизнь множество уникальных персонажей в 78 кинопроектах, включая такие известные работы, как «Семейные тайны», «Линия защиты», «Господа офицеры», «Слепой», и многие другие. Он также снимался в популярных сериалах: «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Час Волкова», «Мент в законе-6», «Карпов-2», «Реальные пацаны», «Молодежка» и других.

Последними произведениями, в которых он принял участие, стали «Арбатские тайны» и «Райский». В данный момент они находятся на стадии производства.