Культура 28 марта 2024, 10:56 Умер актер из сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора Актер из сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора умер в возрасте 82 лет

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Португальский актер Антонио Эвора, известный по роли в сериале «Санта Барбара», умер в Лиссабоне, не дожив до своего 83-летия два месяца. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на его коллег по экрану и сцене.

Причины смерти актера не раскрываются.

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Антонио Эвора родился в 1941 году. Его карьера в театре началась в 1965 году. За плечами актера несколько десятков работ в фильмах и сериалах. Так, он снялся в нескольких эпизодах португальских мелодрам, среди которых «Шоу Мистико», «Зеленое золото» и ремейк мексиканского сериала «Госпожа» «Санта-Барбара».