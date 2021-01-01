Умер актер из сериала «Доктор Кто» Марк Иден

В феврале Идену исполнилось бы 93 года. В последние несколько лет у него развилась болезнь Альцгеймера, в ноябре 2020 года актера положили в больницу.

Наибольшую известность ему принесла роль Алана Брэдли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации», выходившего в 1980-х годах. Также он сыграл в сериале «Пуаро Агаты Кристи» и в фильме «Доктор Живаго».

Иден был трижды женат. Последний брак он заключил в 1992 году с британской актрисой Сью Николлс, с которой снимался в «Улице Коронации». Внучка актеров Эмма Гриффитс Малин стала актрисой и кинорежиссером.

О том, какие знаменитости ушли в 2020 году, читайте в материале «360».