Умер актер из сериала «Доктор Кто» Марк Иден
Британский актер Марк Иден, известный по сериалам «Доктор Кто» и «Улица Коронации», скончался в больнице 1 января. Об этом сообщили в Twitter «Улицы Коронации».
В феврале Идену исполнилось бы 93 года. В последние несколько лет у него развилась болезнь Альцгеймера, в ноябре 2020 года актера положили в больницу.
Наибольшую известность ему принесла роль Алана Брэдли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации», выходившего в 1980-х годах. Также он сыграл в сериале «Пуаро Агаты Кристи» и в фильме «Доктор Живаго».
Иден был трижды женат. Последний брак он заключил в 1992 году с британской актрисой Сью Николлс, с которой снимался в «Улице Коронации». Внучка актеров Эмма Гриффитс Малин стала актрисой и кинорежиссером.
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