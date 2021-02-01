Умер актер из сериала «Батюшка» Виктор Павлюченков

«1 февраля <…> скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», — отмечено в публикации.

Что стало причиной смерти Павлюченкова, не уточняется.

Виктор Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. В 1990-м выпустился из ГИТИСа, входил в Ассоциацию каскадеров РФ. Выступал в качестве сценариста телепередач на ТВЦ, РТР и РЕН ТВ. В 1988 году пришел в кино, на его счету более 20 ролей. Самой известной стала работа Павлюченкова в сериале «Батюшка». Он также играл в картинах «Атаман», «Апостол», «До третьих петухов», «Предсказание», «Всем скорбящим радость» и других.

В один день с актером ушел из жизни его грузинский коллега и певец, вокалист группы «Иверия» Темур Циклаури. В начале января его положили в больницу с коронавирусом и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечили артиста в Горийском военном госпитале.