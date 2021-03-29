Умер актер из «Семнадцати мгновений весны»

Именитый российский актер Ян Янакиев ушел на 95-м году жизни. Актер дубляжа скончался в Москве, точная причина смерти не сообщается.

Про смерть артиста написало сообщество «Дубляж» на своей официальной странице в Facebook.

Родился Янакиев в 1926 году в Париже, после чего перебрался с родственниками в Италию. Уже в 1927 году его семья просила политубежища в Советском Союзе, а сам Янакиев перебрался в Москву, рассказал сайт "Утро.ру".

Только лишь в конце 40-х годов он окончил ВГИК, а затем начал работать по специальности в Театре-студии киноактера в Москве. С 1959 года он числился в штате киностудии имени Горького.

За свою жизнь успел отыграть более чем в 70 кинофильмах, а также озвучил более 200 кинолент. Чаще всего ему доводилось озвучивать роли иностранцев и дипломатов в кино. В известной кинокартине «Семнадцать мгновений весны» он исполнил роль Дольмана. Также он известен по фильмам «Враг народа», «ТАСС уполномочен заявить», «Быстрее собственной тени», «Тихий Дон», «Сказка о потерянном времени» и других.

Из ролей озвучания стоит припомнить «Список Шиндлера», известную «Бондиану» с Пирсом Броснаном, «Людей в черном» и другие культовые киноработы.