Культура 22 июня 2023, 01:52 Умер актер из «Лесника» и «Тихой охоты» Борис Халисов Актер сериалов «Лесник» и «Тихая охота» Борис Халисов умер в 82 года Pixabay

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Актер из сериалов «Лесник» и «Тихая охота» Борис Халисов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, где одно время служил актер.

Причиной смерти актера стала тяжелая и продолжительная болезнь. В «Леснике» он сыграл Макара Мохова, в «Тихой охоте» — рецидивиста Ваньку-Кощея.

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Борис Халисов — выпускник ГИТИСа, служил в рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре имени Горького, Волгоградском казачьем театра, Бугульминском драматическом театре. С начала нулевых работал в Московском драматическом театре художественной публицистики и театре «Русский дом».

Среди его театральных работ — патриарх Гермоген в «На Руси святой не бывать врагу», дед Казак в «Сталинградской зиме», Капитонов в «Осколках» Чехова.

«В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее», — сказано в сообщении в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.