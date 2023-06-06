Культура 06 июня 2023, 02:12 Умер актер из «Клана Сопрано» Джордж Риддл Pxhere

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Американский актер Джордж Риддл умер в возрасте 86 лет. Как сообщило издание The Hollywood reporter, причиной смерти звезды «Клана Сопрано» стал рак двенадцатиперстной кишки.

«Риддл скончался в пятницу от рака двенадцатиперстной кишки в Северном Плейнфилде, штат Нью-Джерси», — сказано в статье.

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О смерти артиста изданию сообщила его давняя подруга Кристи Вагнер.

Джордж Риддл начинал свою карьеру, как цирковой артист, но после падения с каната ему пришлось отказаться от этого дела.

После завершения работы в цирке Риддл долгое время служил в театре. В самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс» актер сыграл свыше пяти тысяч раз.

В кино Риддл дебютировал в 1956 году. Его первой работой стала роль в фильме «Саймон». За свою кинокарьеру артист снялся в 28 проектах. Среди его киноработ роли в таких фильмах, как «Клан Сопрано», «Бетти», «Маленький Манхэттен», «Адская кухня», «Внутри Эми Шумер», «Диана», а также «Кровные узы». Последним телепроектом Риддла стала работа в сериале «Ее голос».