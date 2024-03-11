Культура 11 марта 2024, 17:35 Умер актер из «Хозяйки тайги» Олег Рябцов Актер из «Хозяйки тайги» и «Русских денег» Олег Рябцов умер в возрасте 84 лет РИА «Новости»

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Скончался советский и российский актер театра, кино и телевидения Олег Рябцов на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Кинешемского драматического театра.

«Невосполнимая утрата», — подчеркнули в театре.

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Причина смерти пока неизвестна. Дату, время и место прощания с артистом сообщат дополнительно.

Олег Рябцов родился в городе Иваново в 1939 году. Он работал во многих учреждениях культуры: от Ивановского областного драмтеатра до Ферганского областного драматического театра.

В 1985 году он устроился на работу в Кинешемский драматический театр. На его сцене артист сыграл порядка ста ролей в постановках по известным произведениям Чехова, Мольера, Островского и Шекспира.

Кроме того, актер снимался в фильме «Русские деньги» по пьесе Александра Островского и сериале «Хозяйка тайги». В 1980 году он получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 2004-м — заслуженного артиста России.