Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло. Он начал сниматься в 35 лет, но за свою карьеру успел сняться в почти сотне кинокартин. За роль второго плана в фильме «Делай как надо» он был номинирован на «Оскар».

Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила его представитель Трейси Миллер. У Айелло остались четверо детей и его вдова, продюсер Сэнди Коэн, на которой он женился в 1955 году.

Зрителям он наиболее известен по картинам «Леон», «Крестный отец — 2», «Однажды в Америке» и «Гудзонский ястреб».

Дэнни Айелло также выпустил несколько альбомов джазовой музыки. Один из них попал в топ Billboard, и занял девятое место в рейтинге, посвященном этому музыкальному жанру.

Режиссер фильма «Делай как надо» Спайк Ли сообщил, что у него разбито сердце. Он пожелал своему ушедшему «брату» отдохнуть в раю.

Актриса Шер, сыгравшая с Айелло в фильме «Лунный камень», рассказала, что он был гениальным комедийным актером.«Мы так много смеялись на съемках. Встреча с ним была один из самых счастливых моментов в моей жизни», — заявила она.