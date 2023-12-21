Культура 21 декабря 2023, 23:26 Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев РИА «Новости»

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Актер Сергей Пепеляев, снявшийся в фильме «Географ глобус пропил», ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил Тольяттинский Драматический театр «Колесо» имени Дроздова на своей странице «Вконтакте».

По информации театра, актера не стало во вторник, 19 декабря. В труппу театра «Колесо» Пепеляев попал в начале этого сезона и сразу получил роль полисмена в спектакле «Моя жена — лгунья». Кроме того, он репетировал роль в спектакле «Без солнца», но внезапно заболел.

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Артист окончил актерский факультет Пермского института культуры и ранее играл в пермском театре «У Моста».

В фильме «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли Сергей Пепеляев сыграл школьника Деменева — одного из участников похода.