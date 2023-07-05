Культура 05 июля 2023, 21:02 Умер актер из «Д`Артаньяна и трех мушкетеров» Алексей Кузнецов Сыгравший в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» Алексей Кузнецов умер в 82 года Pixabay

Читать 360tv в

Актер и режиссер Алексей Кузнецов, известный по роли герцога Бэкингема в фильме Юнгвальда-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетера», умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил театр Вахтангова, где артист прослужил более 55 лет.

«Умный, интеллигентный, владеющий тонким юмором артист; режиссер, умеющий глубоко и подробно работать с актерами; опытный педагог, обладающий безупречным литературным вкусом», — сказано в сообщении на сайте театра.

Реклама

Алпексей Кузнецов окончил Театральное училище имени Щукина, где одним из его учителей был Юрий Любимов. В театре он сыграл порядка 50 самых разных ролей — Моцарта в «Маленьких трагедиях», Труффальдино в «Принцессе Турандот», Клеонта в «Мещанине во дворянстве» и другие.

Как режиссер он работал над спектаклями Великая магия», «Последние луны», «Пристань», «Фальшивая нота» и другими.

В кино Алексей Кузнецов начал сниматься еще подростком. В его послужном списке «Аттестат зрелости» и «Мы с вами где-то встречались». В его судьбе были такие роли, после которых актера узнавала вся страна — обаятельный таксист в «Зеленом огоньке», Кирсанов-старший в «Отцах и детях» и роскошный герцог Бэкингем в картине «Д`Артаньян и три мушкетера».

О месте и дате церемонии похорон актера будет объявлено дополнительно.