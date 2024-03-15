Культура 15 марта 2024, 12:43 Умер актер из «Безумного Макса» Грант Пейдж Актер и каскадер из фильма «Безумный Макс» Грант Пейдж умер в возрасте 85 лет Freepik

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Скончался актер и каскадер Грант Пейдж, известный по роли в «Безумном Максе». Об этом сообщил режиссер Марк Хартли в соцсетях.

Пейдж прославился как музыкант, продюсер, а также каскадер, постановщик и координатор трюков. Зрителям он запомнился благодаря серии «Безумный Макс».

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Фильмография Гранта Пейджа включает в себя около 150 работ, среди которых «Человек из Гонконга», «Обманувшие смерть», «Бешеный пес Морган», «Мистер Крутой» с участием Джеки Чана, «Водяные крысы», «Зов убийцы», оригинальный «Рейк» и «Полный жесткач».

В 2009 году вышла биография Пейджа под названием «Горящий человек: Трюк длиною в жизнь».

Причина смерти знаменитого каскадера не уточняется. Ему было 85 лет.