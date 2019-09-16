Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк

В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк. Известность ему принес сериал «Беверли-Хиллз, 90210». Более года назад артисту диагностировали рак.

Близкие Терка не знали о том, что он страдает онкологией практически до его смерти. О болезни коллегам и друзьям актера стало известно только летом, сообщило издание The Sun. Тогда же был создан специальный фонд помощи для поддержки артиста и его родных.

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«Будучи самоотверженным человеком, Брайан хранил молчание, чтобы не волновать свою семью и друзей», — заметили в фонде Go.

У Брайана Терка остались жена и восьмилетний сын.

Актер снялся почти в 40 фильмах. В основном его герои были персонажами второго плана и появлялись на экране в эпизодах. Терк сыграл в таких известных проектах, как «Американский пирог 2», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» и «Парк юрского периода: затерянный мир».

Кроме «Беверли-Хиллз, 90210», он отметился в сериалах «Скорая помощь», «Баффи — истребительница вампиров», «Детектив Нэш Бриджес», «Притворщик», «Два с половиной человека» и других.