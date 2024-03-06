Культура 06 марта 2024, 10:59 Умер актер Илья Устюжанинов Актер Илья Устюжанинов умер на 41-году жизни

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Ушел из жизни российский актер Илья Устюжанинов. Ему было 40 лет, сообщили в пресс-службе театра «Камерная сцена» в Лобне.

«Илья работал в нашем театре С 2016 года. Первой его ролью стал Беляев в постановке „Месяц в деревне“ Тургенева. За эту работу он был номинирован „За лучшее исполнение роли“ на фестивале „Русская классика“», — рассказали представители культурного учреждения.

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Устюжанинов незадолго до смерти сыграл свою последнюю небольшую роль прохожего в спектакле «Вишневый сад».

Церемония прощания с актером пройдет в среду с 11:00 до 13:00 на первом этаже театра «Камерная сцена».

О причинах смерти Ильи Устюжанинова не сообщается.