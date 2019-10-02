Умер актер Игорь Пушкарев

Пушкарева не стало 30 сентября. Артист, бывший также режиссером, сценаристом, продюсером и писателем, скончался после продолжительной болезни.

«Игорь Борисович был талантливым, добрым человеком, занимался литературной деятельностью», — отметили в Союзе кинематографистов.

Прощальная панихида с актером состоится 3 октября в Доме кино. Похоронят его на Хованском кладбище.

Дебют Игоря Пушкарева в кино пришелся на 1958 год. На его счету — свыше 70 ролей. Зрители полюбили актера после картины Юлия Райзмана «А если это любовь?». Он первым сыграл Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» режиссера Анатолия Граника.

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Помнят Пушкарева по лентам «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мертвые», «Они живут рядом», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Рябиновый вальс» и другим.

Он написал три книги для детского и подросткового возраста — «Мика и Лев в созвездии Тимохина», «Борцы вольного стиля» и «Новые приключения Леньки Круглякова». Его сборник сказок «Куда пропал писец?» был адресован взрослым.