Культура 19 апреля 2024, 14:30 Умер актер и радиоведущий Альф МакКарти Ирландский актер и радиоведущий Альф МакКарти умер в 73 года

Читать 360tv в

В Корке на 74-м году жизни скончался ирландский актер, режиссер и радиоведущий Альф МакКарти. Об этом сообщило издание Irish Independent.

«Выражаем дань памяти ветерану-ведущему RTE, продюсеру и режиссеру Альфу Маккарти», — написали журналисты.

Реклама

По информации издания, артист умер 17 апреля в госпитале Коркского университета после непродолжительной болезни.

Альф МакКарти родился в 1950 году. Карьеру на радио он начал в 1979-м и стал одним из самых популярных ведущих RTE. Он создал несколько ситкомов, продюсировал документальное кино, работал диджеем, артистом озвучивания, а также управлял пиццерией.