Умер актер дубляжа Станислав Войнич, озвучивший героев «Игры престолов»

В Санкт-Петербурге умер актер дубляжа Станислав Войнич. Ему было 48 лет. О смерти актера на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила его супруга Виктория Войнич-Слуцкая.

«12 июня не стало нашего Стасика», — написала Виктория.

По словам жены, актер тяжело болел. Несколько недель назад женщина опубликовала пост, в котором сообщила, что медицина оказалась бессильна против состояния ее мужа.

«Он настоящий герой, он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход… Я была готова, и при этом он не страдал и ушел дома, когда его мама была рядом. Я очень его люблю!» — призналась Виктория.

У супругов осталось двое детей.

Станислав Войнич родился 28 ноября 1973 года. Карьеру актера дубляжа начал в 1999 году. На его счету более 70 ролей. Его голос можно слышать в фильмах «Отель «Гранд Будапешт», «Облачный атлас», «Планета обезьян», сериале «Игра престолов» и многих других. Также актер занимался озвучанием компьютерных игр.