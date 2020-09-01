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    01 сентября 2020, 21:52

    Умер актер Борис Клюев

    Дамир Матюхин

    Народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Малом театре, пишет ТАСС.
    Умер актер Борис Клюев

    Борис Клюев — советский и российский актер и театральный педагог. В 2002 году он получил звание Народного артиста Российской Федерации.

    Он был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, а также худруком двух курсов Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Является членом Правления Гильдии актеров кино России.

    Актриса Анна Фроловцева, которая сыграла жену Клюева в сериале Воронины, рассказала «360», что ей только сообщили эту скорбную новость.

    «У меня слов нет. Это очень тяжело», — сказала артистка.

    Новости SMI.FM