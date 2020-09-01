Умер актер Борис Клюев

Борис Клюев — советский и российский актер и театральный педагог. В 2002 году он получил звание Народного артиста Российской Федерации.

Он был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, а также худруком двух курсов Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Является членом Правления Гильдии актеров кино России.

Актриса Анна Фроловцева, которая сыграла жену Клюева в сериале Воронины, рассказала «360», что ей только сообщили эту скорбную новость.

«У меня слов нет. Это очень тяжело», — сказала артистка.