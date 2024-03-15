Культура 15 марта 2024, 16:32 Умер актер Александр Емельянов Актер кемеровского Театра драмы Александр Емельянов умер в возрасте 53 лет Фото: Театр драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского

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Скончался артист кемеровского Театра драмы имени А. В. Луначарского Александр Емельянов. О его смерти сообщила пресс-служба театра.

Артисту было 53 года. Он выходил на сцену театра в течение 30 лет и принял участие более чем в 70 постановках. В последний раз он появлялся перед залом 12 марта.

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«За годы службы им создана целая галерея глубоких, честных образов, навсегда оставивших свой след в сердцах зрителей и коллег», — отметили коллеги Емельянова.

Прощание с Александром Емельяновым прошло сегодня, 15 марта, в ритуальном комплексе «Пирамида».

Зрители и деятели искусств города выразили искренние соболезнования из-за ухода артиста.

«Погасла еще одна звезда», — написали поклонники.