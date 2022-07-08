Уличный театр «Небесные бродяги» переедет

Уличный театр «Небесные бродяги» из Санкт-Петербурга переедет на новое место. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Несколько лет назад члены труппы театра сняли помещение на Биржевой линии, 8-10. Самостоятельно рядом со зданием актеры создали зеленую зону. Кроме того, на стенах близлежащих домой они изобразили героев аниме Хаяо Миядзаки. Созданное пространство привлекало как гостей города, так и местных жителей. Однако в мае этого года произошел пожар, который уничтожил старания сотрудников театра.

После пожара городские власти начали искать театру новое помещение.

«Мы абсолютно не ожидали, что проблемы нашего театра могут так сильно волновать городские власти. После того как СМИ распространили информацию о пожаре, в котором мы потеряли декорации для семи спектаклей и почти всю свою технику, представители Комитета по культуре пригласили меня на встречу, где предложили помощь, в том числе с поиском нового помещения», — рассказал режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.