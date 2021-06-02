Уличный художник Владимир Абих предложил альтернативу согласованию работ

Уличный художник Владимир Абих, который является автором запоминающихся надписей на фасадах домов, предложил заменить согласование работ с властями другой процедурой, сообщил Piter.TV.

«Если говорить о больших работах, как на фасадах, конечно, они будут согласовываться — их нельзя сделать незаметно. Но муралы я выношу в отдельный жанр. Я не понимаю, зачем согласовывать небольшие быстрые работы, если можно просто выйти и сделать. Согласование неизбежно подразумевает цензуру, к которой, многие художники просто не готовы», — подчеркнул Абих.

Он отметил, что в Москве художнику разрешено работать с конкретными темами, по большей части патриотическими. По мнению Владимира, вместо предварительного согласования необходимо организовывать голосование, когда работа уже закончена. Как считает Абих, в нем должны участвовать жители района. Деятель культуры добавил, что речь идет лишь о тех изображениях, которые не демонстрируют проявления экстремизма.