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    20 ноября 2020, 15:20

    Уличная выставка откроется в Петербурге у здания Политеха

    Дарья Морозова

    Музей под открытым небом появится на территории Политехнического университета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Выставка продлится 21 и 22 ноября в рамках фестиваля Art Weekend. Один из экспонатов посвятят известному выпускнику вуза Льву Термену.

    Художники также создали скульптуры в виде схемы сборки катушки. Еще один арт-объектом стала необычная скульптура «Глаза на цепи».