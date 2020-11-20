Уличная выставка откроется в Петербурге у здания Политеха
Музей под открытым небом появится на территории Политехнического университета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Выставка продлится 21 и 22 ноября в рамках фестиваля Art Weekend. Один из экспонатов посвятят известному выпускнику вуза Льву Термену.
Художники также создали скульптуры в виде схемы сборки катушки. Еще один арт-объектом стала необычная скульптура «Глаза на цепи».