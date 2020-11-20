Уличная выставка откроется в Петербурге у здания Политеха

Выставка продлится 21 и 22 ноября в рамках фестиваля Art Weekend. Один из экспонатов посвятят известному выпускнику вуза Льву Термену.

Художники также создали скульптуры в виде схемы сборки катушки. Еще один арт-объектом стала необычная скульптура «Глаза на цепи».