Уличная выставка откроется около Цирка на Фонтанке
Уличная выставка с работами французского живописца, рисовальщика, литографа, мастера рекламных плакатов графа Анри де Тулуз-Лотрека откроется 7 августа возле Цирка на Фонтанке. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Цирка.
Экспозиция приурочена ко дню рождения первого в мире Музея циркового искусства. Уточняется, что можно попасть на экскурсию - для этого надо заранее записаться.
«Заранее записавшихся по телефону гостей ждет авторская экскурсия о столь неоднозначной персоне конца XIX века и его источнике вдохновения — парижских цирках», — рассказали в пресс-службе.