Уличная выставка откроется около Цирка на Фонтанке

Экспозиция приурочена ко дню рождения первого в мире Музея циркового искусства. Уточняется, что можно попасть на экскурсию - для этого надо заранее записаться.

«Заранее записавшихся по телефону гостей ждет авторская экскурсия о столь неоднозначной персоне конца XIX века и его источнике вдохновения — парижских цирках», — рассказали в пресс-службе.