Уличная художница из Петербурга рассказала о своей работе

Жители Петербурга в последнее время замечают на стенах города фигурки человечков и вымышленных существ, вырезанных из пеноплекса. Автор этих работ, художница, работающая под псевдонимом Sweklaaa рассказала для Piter.TV, как ей пришла в голову идея украшать стены города таким образом и зачем она это делает.

По словам художницы, идея мастерить фигурки человечков посетила ее год назад, на карантине. В своих работах она вдохновлялась мультфильмами — например, «Падал прошлогодний снег» и «Уоллес и Громит». Сначала она делала фигурки для себя, а когда их накопилось слишком много, художница решила подарить их городу.

«У меня не было изначальной идеи начать свой путь стрит-артера, было желание делать героев в конкретной технике (если это можно вообще назвать техникой). И лишь после я решила, что можно попробовать себя в таком амплуа», — пояснила художница.

Sweklaaa рассказала, что места в городе, куда можно поселить «героев», выбирает спонтанно.

«Мне всегда хочется, чтобы герои оставались жить в интересных местах, которые им подходят. Вроде того: „А если бы он был живым человеком, понравилось бы ему здесь?“. И если ответ „да“, то зачастую именно там он и остается», — сказала она.

Цели получить мировую известность у художницы нет. Свои работы она размещает на улицах Петербурга, чтобы поднять прохожим настроение.

«Мои работы, в первую очередь для меня. Они поднимают настроение, улыбаясь со стен, а если еще и незнакомым людям, прохожим они отзываются, делают их день хоть чуточку лучше — я на седьмом небе от счастья», — рассказала художница.