«Укрощение строптивой» актуально сквозь века. Кончаловский представил спектакль по пьесе Шекспира в театре Моссовета

Театр Моссовета собрал 1000 зрителей на премьеру работы режиссера Андрея Кончаловского. На этот раз зрителям показали новое прочтение нестареющей классики. Шекспировская пьеса «Укрощение строптивой» хоть и написана 430 лет назад, но бьет в самое важное в каждом времени — в человеческие отношения.

«Это универсальные вещи и это вечная проблема взаимоотношения полов. Это вечная проблема взаимоотношения: где любовь, где страсть. Это вечная проблема, кто из нас главный , и это не только в паре мужчина — женщина, и это не только в паре, когда двое любящих людей — это в принципе. Люди всегда хотят доказать, что они главные», — отметила заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая. В пьесе она исполнила роль Катарины.

Зрители пришли посмотреть на спектакль по разным причинам. Одних мотивировала конкретная постановка.

Сегодня основным магнитом стало то, что это «Укрощение строптивой». А так как у меня есть актерское и режиссерское образование — дипломный спектакль я ставил именно по этой пьесе. Поэтому для меня это вот наоборот какая-то магия, мания, которая меня сюда привела Дмитрий Красилов Актер и танцор

А других привела любовь к искусству в целом.

«То, что я сегодня здесь — огромное счастье, если честно. Потому что я, конечно же, преклоняюсь перед Андреем Сергеевичем, и я очень жду Юлю (Высоцкую — прим. ред.). Потому что я в абсолютном восторге была от „Отцов и детей“ и вот ожидаю, я предвкушаю и знаю, что уйду в классном состоянии», — поделилась заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.

Спектакль «Укрощение строптивой» задуман Кончаловским как первый в Шекспировской трилогии. Речь в пьесе идет об отце, который пытается выдать замуж двух дочерей. Но женихам приглядывается только младшая — тихая скромница. Старшая, острая на язык строптивица, которую и укрощают, никак не наладит личную жизнь. А ведь пока она не выйдет замуж, младшую выдавать никто не будет. Вокруг этих дилемм строятся трагизм и комедия.

Кто-то будет искать за этим высокую философию, а кто-то может найти для себя обычную повседневную правду жизни.

Спектакль явно соберет вокруг себя зрителя и будет любим публикой. Ведь, судя по реакции зала — смеху и сочувствующим вздохам — нужные струны души театральная труппа затронуть смогла. И, конечно же, дала пищу для размышлений о семейных отношениях

Возможно это для нас с вами кажется, что «повыгодней продам». Вдруг он так сильно любил своих дочерей, что хотел им лучшей жизни. Потому что в те времена, конечно, жить без гроша было сложно, как, в принципе, и сейчас Ида Галич Блогер и телеведущая

После всех разговоров стало ясно одно — ответы на свои вопросы найдет каждый, какими бы философскими или житейскими они не были. А как иначе? Театр для того и существует. Что же до трилогии, о которой велась речь выше: следующие работы Кончаловского «Макбет» и «Буря» по произведениям Шекспира появятся на той же театральной сцене, но в будущих сезонах.

И если есть желание увидеть центральную идею, которая пройдет через все три постановки, нельзя пропустить ни одной из них. Начать можно уже 22 и 31 мая.