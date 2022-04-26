«Укрощение строптивой» актуально сквозь века. Кончаловский представил спектакль по пьесе Шекспира в театре Моссовета
В театре Моссовета прошла премьера спектакля «Укрощение строптивой» Кончаловского
Театр Моссовета собрал 1000 зрителей на премьеру работы режиссера Андрея Кончаловского. На этот раз зрителям показали новое прочтение нестареющей классики. Шекспировская пьеса «Укрощение строптивой» хоть и написана 430 лет назад, но бьет в самое важное в каждом времени — в человеческие отношения.
«Это универсальные вещи и это вечная проблема взаимоотношения полов. Это вечная проблема взаимоотношения: где любовь, где страсть. Это вечная проблема, кто из нас главный , и это не только в паре мужчина — женщина, и это не только в паре, когда двое любящих людей — это в принципе. Люди всегда хотят доказать, что они главные», — отметила заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая. В пьесе она исполнила роль Катарины.
Зрители пришли посмотреть на спектакль по разным причинам. Одних мотивировала конкретная постановка.
Сегодня основным магнитом стало то, что это «Укрощение строптивой». А так как у меня есть актерское и режиссерское образование — дипломный спектакль я ставил именно по этой пьесе. Поэтому для меня это вот наоборот какая-то магия, мания, которая меня сюда привела
Дмитрий Красилов
Актер и танцор
А других привела любовь к искусству в целом.
«То, что я сегодня здесь — огромное счастье, если честно. Потому что я, конечно же, преклоняюсь перед Андреем Сергеевичем, и я очень жду Юлю (Высоцкую — прим. ред.). Потому что я в абсолютном восторге была от „Отцов и детей“ и вот ожидаю, я предвкушаю и знаю, что уйду в классном состоянии», — поделилась заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.
Спектакль «Укрощение строптивой» задуман Кончаловским как первый в Шекспировской трилогии. Речь в пьесе идет об отце, который пытается выдать замуж двух дочерей. Но женихам приглядывается только младшая — тихая скромница. Старшая, острая на язык строптивица, которую и укрощают, никак не наладит личную жизнь. А ведь пока она не выйдет замуж, младшую выдавать никто не будет. Вокруг этих дилемм строятся трагизм и комедия.
Кто-то будет искать за этим высокую философию, а кто-то может найти для себя обычную повседневную правду жизни.
Спектакль явно соберет вокруг себя зрителя и будет любим публикой. Ведь, судя по реакции зала — смеху и сочувствующим вздохам — нужные струны души театральная труппа затронуть смогла. И, конечно же, дала пищу для размышлений о семейных отношениях
Возможно это для нас с вами кажется, что «повыгодней продам». Вдруг он так сильно любил своих дочерей, что хотел им лучшей жизни. Потому что в те времена, конечно, жить без гроша было сложно, как, в принципе, и сейчас
Ида Галич
Блогер и телеведущая
После всех разговоров стало ясно одно — ответы на свои вопросы найдет каждый, какими бы философскими или житейскими они не были. А как иначе? Театр для того и существует. Что же до трилогии, о которой велась речь выше: следующие работы Кончаловского «Макбет» и «Буря» по произведениям Шекспира появятся на той же театральной сцене, но в будущих сезонах.
И если есть желание увидеть центральную идею, которая пройдет через все три постановки, нельзя пропустить ни одной из них. Начать можно уже 22 и 31 мая.