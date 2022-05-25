Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры

Участвующий в 75-м Каннском кинофестивале украинский режиссер Сергей Лозница выступил против бойкота в отношении российских деятелей культуры.

«Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам», — сказал Лозница в беседе с агентством France-Presse.

Клеймить людей как хороших или плохих было бы гротескно, считает режиссер. При этом по его словам, заведомо считать всех россиян плохими является бесчеловечным.

После начала спецоперации России на Украине Лозница поссорился со многими соотечественниками, отмечено в материале. Причиной недопониманий стало его отношение к бойкоту в адрес россиян.

75-й Каннский фестиваль начался на Лазурном берегу Франции 17 мая. Киносмотр завершится 28 мая. Организаторы мероприятия еще в начале марта заявили, что в этом году официальных делегаций из России Каннский кинофестиваль принимать не будет.