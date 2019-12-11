Украинский артист оказался в «Миротворце» за интервью Дудю

Интервью, в котором Бардаш произнес «запрещенные фразы», было опубликовано в начале декабря. В нем артист рассказал об истинном положении дел на Украине и не смог ответить на вопрос Юрия Дудя «о вероятности возвращения ЛДНР в состав Украины», говорится в пояснительном тексте на сайте «Миротворец».

Там указано, что его высказывания являются «осознанным деяниям против нацбезопасности, мира и международного правопорядка».

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В его базу попадают имена не угодных Киеву артистов, журналистов, политиков, бывавших в Крыму и Донбассе. Попавшие в его черный список люди не могут попасть на территорию Украины.