Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России

«Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, <…> а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины», — говорится в одном из пункте правил.

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Председатель правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что представитель Украины на Евровидении должен «разделять позицию и ценности украинского общества».

Национальный отбор на Евровидение-2019 ознаменовался несколькими скандалами. Певица Мaruv получила право принять участие в конкурсе от Украины, однако делать она этого не стала и отказалась от поездки в Тель-Авив.

Причиной такому решению послужил контракт, который ей предложили. Согласно условиям договора, певице запрещалось выступать в России.

Также сестер Анну и Марию Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые вышли в финал отбора, начали травить за отказ отвечать на вопрос телеведущего о принадлежности Крыма.