Украинские СМИ вспомнили слова Гафта о Крыме и Донбассе

Гафт считал, что Крым — это территория России, за которую страна долго боролась. Украина, по мнению артиста, получила полуостров несправедливо. В военных действиях в Донбассе он обвинял официальный Киев, который развязал там военные действия против мирных жителей.

«Происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества», — заявлял Гафт.

При этом про Украину он всегда отзывался положительно. По его словам, ему всегда нравилось приезжать и общаться с жителями с чудесным языком и потрясающими характерами.

Власти Украины не вносили Валентина Гафта в черный список российских артистов, для кого въезд в страну был закрыт. Однако сам актер говорил, что не готов ехать к тем, кто ведет боевые действия против населения.

О смерти Валентина Гафта стало известно в субботу, 12 декабря. Его жена Ольга Остроумова заявила, что причиной стали осложнения после перенесенного инсульта. Как сообщило Ura.ru, свои соболезнования родным артиста выразил президент России Владимир Путин.

Режиссер Никита Михалков заявил, что Гафт обладал быстрым умом и острым языком, но при этом не стал циником и сохранил искренний и открытый взгляд на жизнь. Он отметил, что другого такого человека сегодня нет.

«360» собрал самые яркие роли Валентина Гафта, которые он сыграл в кино.