Украина внесла в черный список еще трех российских актеров

Минкультуры Украины внесло в черный список еще трех российских актеров — Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», — говорится в сообщении.

Причины такого решения и иные подробности пока не упоминаются, отметило «Утро.ру».

Ранее в министерство поступило письмо от Службы безопасности Украины с требование включить указанных актеров в перечень лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности страны, отметил сайт «Русская планета». Процедура проводится автоматически, поскольку Минкультуры не вправе решать «включать» или «не включать» кого-либо в черный список.

Минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 году, в него попали и российские исполнители. Каждый год список регулярно пополняется.

Игорь Петренко известен российскому телезрителю после выхода на экраны сериалов «Герой нашего времени» и «Курсанты». Также он снялся в фильмах «Водитель для Веры» и «Союз спасения».

Мария Миронова исполнила роль в кинолентах «Следователь Тихонов» и «Ночной дозор». А Игорь Копылов засветился в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».