Украина оставила Кобзона и Ланового в списке угроз нацбезопасности

Украина оставила российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Василия Ланового в списке угроз национальной безопасности страны после их смерти. Это связано с тем, что украинское руководство пытается разорвать культурные связи с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Сама логика этого списка носит, скорее, ритуальный характер», — объяснил собеседник. По его словам, Министерство культуры Украины до сих пор не уточнило, кого из этого списка уже нет в живых.

Золотарев отметил, что это очередной показатель качества работы ведомства, которая уже стала притчей во языцех.

Летом 2015 года украинское ведомство обнародовало список деятелей культуры, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны. Есть в нем и россияне. Этот перечень регулярно пополняют. Всего в нем сейчас 199 фамилий. По данным сайта Министерства культуры Украины, в конце мая в список внесли еще семерых российских артистов и деятелей культуры. Среди них актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.