    09 февраля 2020, 20:37

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар»

    Анатолий Минкин

    Все поклонники кино замерли в предвкушении. Сегодня в Лос-Анджелесе один из девяти номинированных фильмов признают лучшим и вручат премию «Оскар». «360» собрал малоизвестные факты о каждом из фильмов, которые претендуют на главный приз.
    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар»

    «Маленькие женщины»

    Каждой из сестер Марч подобрали определенные цвета в одежде. Мег предстает перед зрителями в зеленом и фиолетовом, Бет — в коричневом и розовом, Эми — в голубом, а Джо — в красном и синем. Как пояснила художник по костюмам Жаклин Дарран, все цвета взяли из романа Луизы Мэй Олкотт, по которому сняли картину.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 1
    Источник фото: Little Women/Sony

    В книге тетради таких же цветов девочки получили в подарок от своей мамы. Единственное, что фиолетовый цвет добавили сами костюмеры.

    «Ирландец»

    С идеей этого фильма Роберт де Ниро пришел к Мартину Скорсезе еще в 2006 году. Тогда актер сам занимался съемками картины «Ложное искушение». В перерывах он прочитал книгу Чарльза Брандта «Я слышал, как ты красишь дома».

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 2
    Источник фото: The Irishman/Netflix

    История настолько впечатлила его, что он пришел к своему старому другу и предложил снять на основе произведения фильм.

    «Кролик Джоджо»

    Изначально никакого воображаемого Гитлера в картине не было, а сама картина была драмой. Режиссер Тайка Вайтити за несколько недель переписал сценарий, превратив эту историю в комедию. Когда сценарий прочитали продюсеры, то они решили, что режиссер сам должен сыграть Гитлера в этой картине. «Эту особую роль должен сыграть человек, придумавший этого персонажа», — заявили ему.

    «Брачная история»

    Во время съемки сцены скандала в картине играющий Чарли Адам Драйвер получил травму.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 3
    Источник фото: Marriage Story/Netflix

    Он не рассчитал силы, когда его герой в сердцах ударил рукой по стене. Актер пробил деревянное перекрытие насквозь. Между дублями ему пришлось вводить обезболивающее.

    «Паразиты»

    Для создания квартала трущоб реквизиторы обошли заброшенные дома и забирали там мебель, посуду, даже снимали окна и двери, чтобы использовать их в качестве декораций.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 4
    Источник фото: Parasite/Barunson E&A

    Для того, чтобы организовать потоп в фильме, декорации построили над огромным резервуаром с водой.

    «Форд против Феррари»

    Режиссер Джеймс Мэнголд не захотел использовать для фильма компьютерную графику, чтобы показать исторические модели автомобилей. Специально для съемок создали прототипы классических машин обоих автопроизводителей.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 5
    Источник фото: Ford v Ferrari/20th Century Fox

    Какую часть бюджета фильма пришлось потратить на этот реквизит — неизвестно.

    «Джокер»

    Дневник, который вел Артур Флек забрал себе режиссер картины Тодд Филлипс. Он объяснил, что всегда забирает что-то из реквизита со съемок всех фильмов, над которыми он работал.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 6
    Источник фото: Joker/Warner Bros.

    Когда Хоакин Феникс заявил, что дневник должен достаться ему, Филлипс ответил, что актер его потеряет.

    «1917»

    Заявление о том, что фильм снят одним дублем — это неправда. На деле самый длинный план, который есть в фильме длится девять минут. Все остальное — это качественный монтаж, в котором практически не видно склеек между сменой планов.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 7
    Источник фото: 1917/Universal Pictures

    Кроме основного сценария режиссер Сэм Мендес раздал участникам съемочной группы дополнительный план из 45 страниц. Там были карты и диаграммы, как должны двигаться актеры и камеры.

    «Однажды…в Голливуде»

    Последние кадры фильма, когда камера взлетает вверх и улетает назад, показывая как герой Леонардо ди Каприо знакомится с Шэрон Тейт, Тарантино придумал за пять лет до начала съемок. Он говорил, что было очень тяжело перенести образ из своей головы на пленку.

    Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар» | Изображение 8
    Источник фото: Once Upon a Time in Hollywood/Sony

    Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе. «360» уже рассказывал о главных претендентах на получение главной приза, а также приводил прогнозы букмекеров.