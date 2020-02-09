Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар»

Все поклонники кино замерли в предвкушении. Сегодня в Лос-Анджелесе один из девяти номинированных фильмов признают лучшим и вручат премию «Оскар». «360» собрал малоизвестные факты о каждом из фильмов, которые претендуют на главный приз.

«Маленькие женщины»

Каждой из сестер Марч подобрали определенные цвета в одежде. Мег предстает перед зрителями в зеленом и фиолетовом, Бет — в коричневом и розовом, Эми — в голубом, а Джо — в красном и синем. Как пояснила художник по костюмам Жаклин Дарран, все цвета взяли из романа Луизы Мэй Олкотт, по которому сняли картину.

Источник фото: Little Women/Sony

В книге тетради таких же цветов девочки получили в подарок от своей мамы. Единственное, что фиолетовый цвет добавили сами костюмеры.

«Ирландец»

С идеей этого фильма Роберт де Ниро пришел к Мартину Скорсезе еще в 2006 году. Тогда актер сам занимался съемками картины «Ложное искушение». В перерывах он прочитал книгу Чарльза Брандта «Я слышал, как ты красишь дома».

Источник фото: The Irishman/Netflix

История настолько впечатлила его, что он пришел к своему старому другу и предложил снять на основе произведения фильм.

«Кролик Джоджо»

Изначально никакого воображаемого Гитлера в картине не было, а сама картина была драмой. Режиссер Тайка Вайтити за несколько недель переписал сценарий, превратив эту историю в комедию. Когда сценарий прочитали продюсеры, то они решили, что режиссер сам должен сыграть Гитлера в этой картине. «Эту особую роль должен сыграть человек, придумавший этого персонажа», — заявили ему.

«Брачная история»

Во время съемки сцены скандала в картине играющий Чарли Адам Драйвер получил травму.

Источник фото: Marriage Story/Netflix

Он не рассчитал силы, когда его герой в сердцах ударил рукой по стене. Актер пробил деревянное перекрытие насквозь. Между дублями ему пришлось вводить обезболивающее.

«Паразиты»

Для создания квартала трущоб реквизиторы обошли заброшенные дома и забирали там мебель, посуду, даже снимали окна и двери, чтобы использовать их в качестве декораций.

Источник фото: Parasite/Barunson E&A

Для того, чтобы организовать потоп в фильме, декорации построили над огромным резервуаром с водой.

«Форд против Феррари»

Режиссер Джеймс Мэнголд не захотел использовать для фильма компьютерную графику, чтобы показать исторические модели автомобилей. Специально для съемок создали прототипы классических машин обоих автопроизводителей.

Источник фото: Ford v Ferrari/20th Century Fox

Какую часть бюджета фильма пришлось потратить на этот реквизит — неизвестно.

«Джокер»

Дневник, который вел Артур Флек забрал себе режиссер картины Тодд Филлипс. Он объяснил, что всегда забирает что-то из реквизита со съемок всех фильмов, над которыми он работал.

Источник фото: Joker/Warner Bros.

Когда Хоакин Феникс заявил, что дневник должен достаться ему, Филлипс ответил, что актер его потеряет.

«1917»

Заявление о том, что фильм снят одним дублем — это неправда. На деле самый длинный план, который есть в фильме длится девять минут. Все остальное — это качественный монтаж, в котором практически не видно склеек между сменой планов.

Источник фото: 1917/Universal Pictures

Кроме основного сценария режиссер Сэм Мендес раздал участникам съемочной группы дополнительный план из 45 страниц. Там были карты и диаграммы, как должны двигаться актеры и камеры.

«Однажды…в Голливуде»

Последние кадры фильма, когда камера взлетает вверх и улетает назад, показывая как герой Леонардо ди Каприо знакомится с Шэрон Тейт, Тарантино придумал за пять лет до начала съемок. Он говорил, что было очень тяжело перенести образ из своей головы на пленку.

Источник фото: Once Upon a Time in Hollywood/Sony

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе. «360» уже рассказывал о главных претендентах на получение главной приза, а также приводил прогнозы букмекеров.