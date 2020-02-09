Украденный реквизит и переписанный сценарий: неизвестные факты о фильмах-номинантах на «Оскар»
«Маленькие женщины»
Каждой из сестер Марч подобрали определенные цвета в одежде. Мег предстает перед зрителями в зеленом и фиолетовом, Бет — в коричневом и розовом, Эми — в голубом, а Джо — в красном и синем. Как пояснила художник по костюмам Жаклин Дарран, все цвета взяли из романа Луизы Мэй Олкотт, по которому сняли картину.
В книге тетради таких же цветов девочки получили в подарок от своей мамы. Единственное, что фиолетовый цвет добавили сами костюмеры.
«Ирландец»
С идеей этого фильма Роберт де Ниро пришел к Мартину Скорсезе еще в 2006 году. Тогда актер сам занимался съемками картины «Ложное искушение». В перерывах он прочитал книгу Чарльза Брандта «Я слышал, как ты красишь дома».
История настолько впечатлила его, что он пришел к своему старому другу и предложил снять на основе произведения фильм.
«Кролик Джоджо»
Изначально никакого воображаемого Гитлера в картине не было, а сама картина была драмой. Режиссер Тайка Вайтити за несколько недель переписал сценарий, превратив эту историю в комедию. Когда сценарий прочитали продюсеры, то они решили, что режиссер сам должен сыграть Гитлера в этой картине. «Эту особую роль должен сыграть человек, придумавший этого персонажа», — заявили ему.
«Брачная история»
Во время съемки сцены скандала в картине играющий Чарли Адам Драйвер получил травму.
Он не рассчитал силы, когда его герой в сердцах ударил рукой по стене. Актер пробил деревянное перекрытие насквозь. Между дублями ему пришлось вводить обезболивающее.
«Паразиты»
Для создания квартала трущоб реквизиторы обошли заброшенные дома и забирали там мебель, посуду, даже снимали окна и двери, чтобы использовать их в качестве декораций.
Для того, чтобы организовать потоп в фильме, декорации построили над огромным резервуаром с водой.
«Форд против Феррари»
Режиссер Джеймс Мэнголд не захотел использовать для фильма компьютерную графику, чтобы показать исторические модели автомобилей. Специально для съемок создали прототипы классических машин обоих автопроизводителей.
Какую часть бюджета фильма пришлось потратить на этот реквизит — неизвестно.
«Джокер»
Дневник, который вел Артур Флек забрал себе режиссер картины Тодд Филлипс. Он объяснил, что всегда забирает что-то из реквизита со съемок всех фильмов, над которыми он работал.
Когда Хоакин Феникс заявил, что дневник должен достаться ему, Филлипс ответил, что актер его потеряет.
«1917»
Заявление о том, что фильм снят одним дублем — это неправда. На деле самый длинный план, который есть в фильме длится девять минут. Все остальное — это качественный монтаж, в котором практически не видно склеек между сменой планов.
Кроме основного сценария режиссер Сэм Мендес раздал участникам съемочной группы дополнительный план из 45 страниц. Там были карты и диаграммы, как должны двигаться актеры и камеры.
«Однажды…в Голливуде»
Последние кадры фильма, когда камера взлетает вверх и улетает назад, показывая как герой Леонардо ди Каприо знакомится с Шэрон Тейт, Тарантино придумал за пять лет до начала съемок. Он говорил, что было очень тяжело перенести образ из своей головы на пленку.
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе. «360» уже рассказывал о главных претендентах на получение главной приза, а также приводил прогнозы букмекеров.