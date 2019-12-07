Украденные 40 лет назад картины нашлись в Германии

Полотна похитили 40 лет назад из музея замка Фриденштайн в городе Гота, федеральная земля Тюрингия. Однако в конце сентября 2019 года их нашли и передали государству.

В лабораторию объединения «Государственные музеи Берлина» доставили «Святую Катарину» Ганса Гольбейна-старшего, «Деревенскую улицу с повозками и коровами» Яна Брейгеля-старшего, «Портрет молодого человека» Франса Халса, «Старика» Яна Ливенса и «Автопортрет с подсолнухом» Антониса ван Дейка. Там эксперты установят их подлинность.

Пять картин украли из музея замка Фриденштайн в ночь на 14 декабря 1979 года. Их оценивали примерно в пять миллионов марок ГДР. На то время это была крупнейшая кража предметов искусства в Восточной Германии.

В июле 2018 года лица, пожелавшие остаться неизвестными, объявили, что украденные картины принадлежат им. Об этом они сообщили Фонду замка Фриденштайн через своего адвоката. Однако предоставить убедительные доказательства об их приобретении они не смогли. Власти Готы вели с адвокатом секретные переговоры, в ходе которых юрист требовал отдать обладателям предметов искусства 5,25 миллиона евро.

Позднее в отношении адвоката и его клиента было возбуждено уголовное дело по подозрению в шантаже и укрывательстве. Его расследованием занимается уголовная полиция Германии. Правоохранители обыскали квартиры и офисы подозреваемых и трех свидетелей. В этих помещениях они нашли улики, которые теперь предстоит проверить.