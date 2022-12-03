Культура 03 декабря 2022, 16:49 Украденная картина Кандинского нашлась в Берлине Публичное достояние

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Власти Польши заявили, что украденная картина художника Василия Кандинского «Без названия» нашлась на аукционе в Берлине. Об этом сообщило издание Associated Press.

Кандинский написал эту работу в 1928 году. В 1984 году полотно похитили из Национального музея в Варшаве.

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На аукционе Grisebach картину продали примерно за 390 тысяч евро. Правительство Германии было против того, чтоб ее выставляли на торги, и теперь будет разбираться в ситуации.

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На обороте полотна есть штамп польского музея. Оно находилось в учреждении с 1965 по 1983 год. В 1988 году картина пополнила частную коллекцию в США. Известно, что тогда ее выкупили из Галереи Томаса в Мюнхене.

Кандинский родился в 1866 году в Москве. Художник стал основоположником абстракционизма в России. В 1896–1914 годах он жил и учился в Мюнхене, а в 1922–1933 годах переехал в Германию. Умер в 1944 году во Франции.