Уилл Смит извинился перед Крисом Роком, которого он ударил на церемонии «Оскар»

Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения премии «Оскар», где он ударил по лицу ведущего мероприятия, комика Криса Рока. Последний отпустил неуместную шутку в адрес супруги Смита — актрисы Джады Пинкетт-Смит.

По словам Смита, насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Он назвал свое поведение на церемонии неприемлемым и непростительным.

Слушать шутки в свой адрес, Смит назвал частью работы актера. При этом он пояснил, что замечание о медицинском состоянии его супруги вызвало в нем эмоциональную реакцию, и он не сумел ее сдержать.

«Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты», — привело РИА «Новости» слова Смита.

Также актер принес извинения американской киноакадемии, организаторам премии, всем присутствовавшим на мероприятии, а также зрителям по всему миру.

Во время церемонии Смит в прямом эфире ударил Рока, который вел мероприятие. Все произошло перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм. Комик неудачно пошутил над Джадой Пинкетт-Смит. Она страдает алопецией (облысением), и на церемонию актриса пришла с побритой головой. Американская киноакадемия начала расследование в связи с произошедшей ситуацией.