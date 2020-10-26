Угольников рассказал о своем новом фильме

По словам Угольникова, работа над картиной вышла на финишную прямую. На студии «Мосфильм» уже сводят звук.

«Сюжет основан на реальных событиях. 1943-44 года, Пушкиногорье, Михайловское. Немцы входят в Псковскую область, остаются там длительное время и орудуют в Пушкинском музее», — пояснил Угольников.

Отмечается, что главную роль в фильме исполнил Сергей Безруков. Он сыграл малограмотного партизана Сергея, и эта роль, по мнению Угольникова, может стать для артиста одной из лучших.