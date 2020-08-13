Уехавший из СССР писатель Ефимов умер в США

В возрасте 83 лет в США умер писатель, историк и основатель американского издательства русской литературы «Эрмитаж» Игорь Ефимов. Он уехал из Советского Союза в 1978 году вместе с женой.

О его смерти сообщил в Facebook его друг публицист Евгений Беркович. Он сообщил, что писатель до последних дней работал над новой книгой.

«Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имен. Мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование», — сообщил Беркович. Он признался, что ему будет не хватать молодого задора и жажды побед старого друга.

Игорь Ефимов родился в 1937 году. С 1965 года он был членом Союза писателей СССР, входил в секцию детской литературы. Он выпустил несколько повестей для детей, писал теле-и радиопьесы. Под псевдонимом Андрей Московит он был известен среди читателей самизадата. Ефимов написал книги «Практическая метафизика» и «Метаполитика».

Позже он объяснил, что удавалось напечатать только книги для подростков. Сузив тему, он мог не касаться взрослых тем, и ощущение невольной неправды притуплялось.

«Когда же ты брался за взрослые темы, взрослые книги, то уже начинались корчи стыда от того, что ты сам ловил в себе непрерывно присутствующего редактора, который тебе говорил: ну, зачем писать эту фразу, зачем развивать эту эмоциональную линию, ты знаешь, что это не пройдет», — вспоминал он.

В 1978 году Игорь Ефимов уехал в США, где через два года основал издательство «Эрмитаж». Он продолжал писать, выпустил книгу о Джоне Кеннеди, наиболее известный в России его роман «Новгородский толмач», пьесы и рассказы «Смотрите, кто пришел!», «Архивы Страшного суда» и «Седьмая жена».