Ударник Metallica рассказал о работе над новой пластинкой
Барабанщик рок-группы Metallica Ларс Ульрих признался, что уже около месяца группа работает над новым альбомом. Музыканта процитировал портал News.ru.
«И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, чтобы погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план», — поделился Ульрих.
По его словам, он с нетерпением ждет результата. Артист добавил, что у группы еще есть возможность сделать прекрасную запись и добиться каких-то изменений в этом мире.