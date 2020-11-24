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    24 ноября 2020, 22:09

    Ударник Metallica рассказал о работе над новой пластинкой

    Артур Блянихов

    Барабанщик рок-группы Metallica Ларс Ульрих признался, что уже около месяца группа работает над новым альбомом. Музыканта процитировал портал News.ru.

    «И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, чтобы погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план», — поделился Ульрих.

    По его словам, он с нетерпением ждет результата. Артист добавил, что у группы еще есть возможность сделать прекрасную запись и добиться каких-то изменений в этом мире.