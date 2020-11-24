Ударник Metallica рассказал о работе над новой пластинкой

«И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, чтобы погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план», — поделился Ульрих.

По его словам, он с нетерпением ждет результата. Артист добавил, что у группы еще есть возможность сделать прекрасную запись и добиться каких-то изменений в этом мире.