Учитель снова перенес премьеру фильма «Цой»

По данным «Газеты.ru», фильм под названием «Цой» расскажет о водителе, который участвовал в ДТП, ставшим смертельным для музыканта.

«Сейчас приняли решение эту дату поменять», — рассказал Учитель. Новую дату он не уточнил.

Показ фильма «Цой» переносили уже два раза: изначально премьера была назначена на 27 августа, потом — на 3 сентября. Главные роли в кино исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

Ранее стало известно, что женщина, которая попросила называть себя Парслой, была свидетельницей того, как автомобиль Виктора Цоя выскочил навстречу автобусу «Икарус» 30 лет назад на дороге под Ригой. Она живет в 100 метрах от места, где произошла смертельная авария. По ее словам, машины столкнулись с такой силой, что из машины музыканта вылетел двигатель. Женщина вызвала скорую и помогала доставать тело музыканта из автомобиля.

Также полторы недели назад протестующие на площади у Дома правительства в столице Белоруссии спели песню Виктора Цоя «Перемен», которая стала символом непризнания результатов выборов президента.