Ученым удалось восстановить свиток Книги мертвых. Возраст артефакта составляет 2300 лет
Специалистам из Новой Зеландии удалось восстановить разорванный свиток Книги мертвых. Возраст древнего артефакта составляет 2300 лет. Об этом сообщило Live Science.
Ученые рассказали, что на свитке описаны заклинания и гимны. Они служили для того, чтобы сопроводить в загробный мир человека по имени Петосирис.
Сохранить артефакт удалось благодаря применению новых технологий. Специалисты оцифровали часть свитка, которая хранилась в Музее классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии. Вторая часть свитка находилась в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе. Найти ее удалось благодаря размещению отсканированного артефакта в интернете, передал Piter TV.
К сожалению, полностью восстановить текст на данный момент не представляется возможным. Специалисты занимаются поиском других утерянных частей.
Ранее Ямальским ученым удалось обнаружить останки древних городов. Ранее свидетельства о поселениях можно было найти лишь в письменных источниках.