Культура 15 марта 2023, 18:45 Ученый Карло Вечче раскрыл, какой национальности на самом деле был Леонардо да Винчи Ученый Карло Вечче заявил, что Леонардо да Винчи обладал кавказскими корнями

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Знаменитый итальянский художник и ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи имел кавказские корни. К такому выводу пришел писатель и профессор Карло Вечче. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на газету Avvenire.

Вечче удалось установить, что мать художника являлась черкешенкой. В Государственном архиве Флоренции он обнаружил документ, где говорилось об освобождении рабыни Катерины — дочери черкесского князя по имени Яков (Якоб). Данный документ датирован 1452 годом, что на примерно полгода позднее, чем рождение да Винчи. Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, который являлся отцом ученого.

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По словам Вечче, девушку привезли во Флоренцию в статусе рабыни. Она работала ткачихой и была наемной кормилицей, что говорит о том, что Леонардо да Винчи был не первым ее ребенком.

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