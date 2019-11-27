Ученые выяснили степень соавторства пьесы Шекспира с помощью искусственного интеллекта

По данным издания, впервые гипотеза о соавторстве Флетчера была выдвинута в середине XIX века. Литературный редактор Джеймс Спеддинг указал на сходство написания местоимений в произведениях Флетчерах и некоторых сценах «Генриха VIII».

Также обратил на себя внимание тот факт, что в 1616 году Флетчер заменил Шекспира в качестве главного драматурга для труппы актеров «Люди короля».

Плехач провел исследование с помощью заданного лингвистического алгоритма и выяснил, что Флетчер написал пять сцен из 17, а Шекспир — семь. Кроме того, в создании пьесы принимали участие и другие авторы, в частности Филипп Мэссинджер.