Ученые смогли разгадать «код» Леонардо да Винчи

Эксперты смогли разгадать загадку стиля великого художника Леонардо да Винчи. Такое заявление сделала международная группа ученых под руководством профессора Политехнического университета в Милане Пьера Джорджио Ригетт.

Глеб Зильберштейн, который участвовал в исследованиях картин да Винчи, рассказал, что в полотнах, на которых художник изобразил Мадонну с Иисусом, объекты располагаются по кругу. Ученые предположили, что да Винчи позаимствовал это из персидской и арабской традиции. Именно такое расположение объектов стало отличительной чертой не только самого художника, но и его последователей.

«Можно с уверенностью сказать, что эта «печать да Винчи» являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода „кодом Да Винчи“», — процитировал mk.ru слова ученого.

Зильберштейн отметил, что восточная культура повлияла на ортодоксальную церковную иконопись после падения Константинополя. Это сильно сказалось в том числе на искусстве эпохи Ренессанса.