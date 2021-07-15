Ученые развеяли популярный миф об острове Пасхи

Ученые Бингемтонского университета (США) заявили, что крах популяции жителей острова Пасхи произошел не из-за вырубки деревьев, как предполагалось ранее. Об этом сообщил «Мир 24».

Ученые пришли к выводу, что численность коренного населения острова Пасхи начала сокращаться уже после появления на территории европейцев. По мнению специалистов, это произошло в 1722 году. Однако причиной резкого сокращения населения стало вовсе не вырубка лесов.

В месте вырубки лесов было организованно сельское хозяйство. А появление пресной воды помогло жителям острова благополучно пережить засуху, отметил News.ru.

По мнению специалистов, крах культуры местного населения произошел в 1600 годах. Прибывшие же на территорию европейцы застали уже самую кончину древней цивилизации.

Ученые предположили, что местные жители вырубали деревья в том числе для создания огромных памятников-моаи. Вырубка деревьев и привела к упадку. Однако сейчас удалось установить, что коренное население вымерло на 150 лет позже, чем предполагалось ранее.