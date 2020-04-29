Ученые раскрыли некоторые секреты портрета «Девушка с жемчужной сережкой»

После тщательного изучения портрета реставраторы нашли у девушки ресницы, а на заднем плане обнаружились складки зеленой ткани. Исходя из этого, ученые выразили уверенность, что на картине изображена реальная девушка.

Ранее специалисты придерживались мнения, что отсутствие ресниц и бесформенное пространство говорило о том, что художник рисовал абстрактное лицо.

Также исследователи выяснили, какие материалы использовал Вермеер при работе над картиной. Синий цвет был сделан из афганского лазурита, для красного цвета понадобился пигмент насекомых, а из северной части Англии привезли свинцовую руду, необходимую для белого цвета.

Главная же деталь картины — жемчужная сережка, по всей видимости, является вымыслом Вермеера.

«У нее нет контура и крючка, чтобы повесить на ухо», — обратила внимание руководитель проекта Эбби Вандивере.