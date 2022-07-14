Ученые обнаружили необычную находку в картине Модильяни

Ученые обнаружили три ранее неизвестных эскиза знаменитого художника 20-го века Амедео Модильяни. Они находились в одной из его работ. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на The Guardian.

Картина «Обнаженная в шляпе» должна была отправиться на выставку в Филадельфию. Перед этим специалисты решили отсканировать работу. В ходе проверки под слоем краски они нашли другие незавершенные работы Модильяни.

«Довольно удивительное открытие. <…> С помощью рентгеновских лучей мы действительно можем заставить этот неодушевленный объект говорить», — рассказала искусствовед музея Хехта Инна Берковиц.

Итальянец является одним из самых знаменитых художников-модернистов XX века. Мужчина проживал во Франции. Его творчество являлось причиной множества споров среди богемы. Модильяни не стало в 35 лет. За свою жизнь он не успел заработать средств к существованию.

Сейчас же его картины смогли завоевать огромный успех. Многие коллекционеры борются за то, чтобы получить одну из его картин. Их стоимость оценивается в сотни миллионов долларов.