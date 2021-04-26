Ученые нашли причину трещин на картине Пикассо

Холст с плотным плетением и обилие грунта животного происхождения стали причиной быстрого состаривания картины Hombre sentado («Сидящий мужчина») кисти Пабло Пикассо. К такому выводу пришла международная группа исследователей, сообщила The Art Newspaper.

«Сидящий мужчина» — одна из четырех картин, написанных художником в 1917 году. Пикассо вдохновили «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Работы были созданы в Барселоне, в мастерской друга художника. Автор использовал холсты из мерсеризованного (обработанного щелочью) хлопка и покупал краски и грунт на основе натуральных масел у небольшого числа поставщиков.

До 1970 года полотна находились в семье художника, затем их передали в дар Музею Пикассо в Барселоне.

Все четыре картины хранились в одинаковых условиях. Однако полотно Hombre sentado сильно потрескалось и на отдельных участках стало напоминать высохшее русло реки.

В 2017 году музей запустил трехлетний исследовательский проект ProMeSa, чтобы выяснить, из-за чего картина состарилась раньше времени. Ученые провели химический анализ, а также изучили слои краски и грунта неинвазивными методами, включая рентгенографию и изучение в инфракрасном свете.

Выяснилось, что «Сидящий мужчина» был выполнен на холсте с более плотным плетением. Также художник покрыл его более толстым слоем грунта животного происхождения. Изменение влажности создавало сильное натяжение в грунте, из-за чего появились трещины.