Культура 01 февраля 2024, 16:42 Ученые начали изучать руины церкви Смоленской иконы Богородицы в Петербурге

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Археологи начали изучать руины церкви Смоленской иконы Божией Матери в Пулково. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

Церковь была построена в 1785 года, в настоящее время она признана объектом культурного наследия. Специалисты уже смогли обнаружить фрагменты пола. Плитка, которой он выложен, датируется концом XIX века.

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Как добавил RT, археологи также отыскали два гранитных надгробия, также относящихся к позапрошлому столетию.

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