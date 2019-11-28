Ученые из Санкт-Петербурга раскрыли секреты реставрирования

Вадим Парфенов рассказал, что изначально лазер помогал лишь очистить памятники, а теперь позволяет сделать их высокоточную копию. Исследователь отметил, что при реставрации важно собрать электронную базу с информацией о точных параметрах.

«Имея такой архив, мы при необходимости можем реконструировать поврежденные или утраченные памятники, их отдельные детали», — уточнил Парфенов.

По словам ученого, реставраторы всего мира активно архивируют информацию о памятниках истории и культуры. До пожара в соборе Парижской Богоматери в Париже эксперты собрали данные о нем. Теперь архив помогает восстановить сгоревшее.

Обычно при реставрировании специалисты снимают форму с памятника истории. Эта процедура в той или иной мере воздействует на поверхность объекта.

Команда ученых под руководством Парфенова решила копировать реставрируемые скульптуры без прямого контакта. Группа восстанавливает объекты при помощи 3D-сканирования и компьютерного моделирования.

«Обратились в музей британского города Бристоля, где находится оригинал скульптуры. Оттуда нам прислали около 200 снимков, на основании которых была создана компьютерная модель скульптуры. С помощью 3D-принтера была создана реплика. Затем выполнена художественная отделка поверхности скульптуры, имитирующая бронзированный шпиатр. Нам удалось реконструировать, казалось бы, полностью утраченную скульптуру», — отметил Парфенов.

По мнению ученого, внедрить лазерные технологии в музейную сферу непросто из-за того, что реставраторы не доверяют новым методикам. Парфенов заметил, что «их главная заповедь — „не навреди“, поэтому они не сразу принимают что-то новое».

Парфенов рассказал, что лазерная очистка скульптуры — наиболее деликатный из всех существующих способ удаления загрязнений.

«При помощи лазерного луча можно избирательно воздействовать на загрязнения. Происходит испарение инородного материала. Это могут быть пленки микроскопических водорослей, лишайники, сажепылевые загрязнения, черные гипсовые корки, характерные для памятников из мрамора и известняка, а также очаги коррозии на памятниках из металла», — пояснил Парфенов.